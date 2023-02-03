Опубликованы кадры из квартиры в Уфе, где отец зарезал детей

Фото: СК РФ

В Сети появились кадры из квартиры, где отец зарезал малолетних детей в Уфе, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На данный момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

3 февраля СК сообщил, что в Уфе 41-летний мужчина убил двоих сыновей 7 и 13 лет, после чего покончил с собой. Его жена смогла сбежать из дома вместе с 10-летней дочерью, благодаря чему им удалось спастись.

Ранее жительница Екатеринбурга убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». По данным СМИ, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет. Одна из местных жительниц заявила, что об убийстве сама подозреваемая рассказала своим родственникам по СМС.

26 декабря в Мытищах 39-летний мужчина, судимый за насильственные действия сексуального характера, убил и расчленил 35-летнего приятеля, судимого за грабеж, из-за ссоры. Его поймали, когда он выносил фрагменты тела в подъезд на глазах у полицейских.