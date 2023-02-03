В Уфе отец убил двоих малолетних сыновей и покончил с собой

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Cледователи на месте происшествия

В Уфе 41-летний мужчина убил двоих сыновей 7 и 13 лет, после чего покончил с собой, сообщается на сайте регионального СК. Его жена смогла сбежать из дома вместе с 10-летней дочерью, благодаря чему им удалось спастись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Первоначальными следственными действиями установлено, что рано утром 3 февраля 2023 года подозреваемый, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Екатеринбурга убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». По данным СМИ, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет. Одна из местных жительниц заявила, что об убийстве сама подозреваемая рассказала своим родственникам по СМС.

26 декабря в Мытищах 39-летний мужчина, судимый за насильственные действия сексуального характера, убил и расчленил 35-летнего приятеля, судимого за грабеж, из-за ссоры. Его поймали, когда он выносил фрагменты тела в подъезд на глазах у полицейских.