Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:13

Стали известны подробности нападения собаки на ветерана СВО в Перми

В Перми собака напала на ветерана СВО в запрещенном для выгула месте

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На ветерана СВО напала собака в лестном массиве Перми, где выгул питомцев запрещен, рассказали perm.aif.ru в ГУ МВД Прикамья. Материалы по результатам проверки направлены в ветеринарную инспекцию региона. Как сообщил изданию пострадавший, данная собака уже нападала на других жителей.

Материал по результатам проверки направлен по подведомственности в государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для принятия решения, о чем было сообщено пострадавшему, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края. Пес был без намордника, хозяина рядом не было. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

До этого в Каменске-Уральском в Свердловской области разгорелся скандал из-за жестокого нападения собак на местного жителя. Трагический инцидент произошел после стычки между двумя парами. По словам пострадавшей женщины, хозяева натравили бойцовых собак на ее мужа.

собаки
ветераны
нападения
полиция
Россия
Пермь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.