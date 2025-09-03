Стали известны подробности нападения собаки на ветерана СВО в Перми В Перми собака напала на ветерана СВО в запрещенном для выгула месте

На ветерана СВО напала собака в лестном массиве Перми, где выгул питомцев запрещен, рассказали perm.aif.ru в ГУ МВД Прикамья. Материалы по результатам проверки направлены в ветеринарную инспекцию региона. Как сообщил изданию пострадавший, данная собака уже нападала на других жителей.

Материал по результатам проверки направлен по подведомственности в государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для принятия решения, о чем было сообщено пострадавшему, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края. Пес был без намордника, хозяина рядом не было. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

До этого в Каменске-Уральском в Свердловской области разгорелся скандал из-за жестокого нападения собак на местного жителя. Трагический инцидент произошел после стычки между двумя парами. По словам пострадавшей женщины, хозяева натравили бойцовых собак на ее мужа.