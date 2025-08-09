Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 20:01

Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром

Затонувший на Балтийском заводе буксир перед ЧП накренился

Затонувший морской буксир «Капитан Ушаков» у причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге Затонувший морской буксир «Капитан Ушаков» у причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Затонувший на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге буксир «Капитан Ушаков» перед происшествием накренился на правый борт, а затем лег на грунт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу завода. Происшествие случилось накануне, 8 августа, вечером.

По данным пресс-службы, работники оповестили аварийные службы сразу после обнаружения крена и стали помогать его устранить. Никто в результате происшествия не пострадал. В настоящее время причины затопления выясняют службы Ярославского судостроительного завода.

Также, по данным пресс-службы западного МСУТ СК России, детали изучают следственные органы. Там добавили, что в результате инцидента затопленным оказалось помещение с вспомогательными механизмами. Сумма нанесенного ущерба уточняется.

Ранее компания OceanGate была признана виновной в катастрофе батискафа Titan. Морской совет по расследованиям Береговой охраны США опубликовал официальный отчет, согласно которому причиной трагедии стали системные ошибки в проектировании, сертификации и техническом обслуживании аппарата.

суда
происшествия
заводы
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.