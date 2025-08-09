Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром Затонувший на Балтийском заводе буксир перед ЧП накренился

Затонувший на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге буксир «Капитан Ушаков» перед происшествием накренился на правый борт, а затем лег на грунт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу завода. Происшествие случилось накануне, 8 августа, вечером.

По данным пресс-службы, работники оповестили аварийные службы сразу после обнаружения крена и стали помогать его устранить. Никто в результате происшествия не пострадал. В настоящее время причины затопления выясняют службы Ярославского судостроительного завода.

Также, по данным пресс-службы западного МСУТ СК России, детали изучают следственные органы. Там добавили, что в результате инцидента затопленным оказалось помещение с вспомогательными механизмами. Сумма нанесенного ущерба уточняется.

