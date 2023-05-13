Стала известна судьба людей с упавшего в Брянской области вертолета Находившиеся на борту упавшего в Брянской области вертолета погибли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, бывшие на борту упавшего в Брянской области вертолета, погибли, сообщили ТАСС в экстренных службах. Вертолет загорелся в воздухе, после чего рухнул в городе Клинцы. Предварительной причиной крушения назван пожар двигателя. По данным властей, на земле разрушений нет.

В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли, — сказал собеседник агентства.

В Сети опубликованы видеозаписи с моментом падения воздушного судна, на некоторых из них видно яркую вспышку, после которой вертолет загорается и резко теряет высоту.

Позже стало известно, что сегодня в Брянской области упал еще истребитель Су-34.

12 мая в Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28. В результате двое пилотов погибли. Минобороны РФ сообщало, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

В апреле в Мурманской области рухнул истребитель МиГ-31. Как сообщили в Минобороны России, самолет потерпел крушение при выполнении учебного полета. Боевая машина упала в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, они живы и здоровы.