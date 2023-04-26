Стала известна причина пожара в Свердловской области ТАСС: причиной пожара в Свердловской области cтало нарушение техники безопасности

Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области

Причиной пожара в поселке Сосьва Свердловской области cтало нарушение техники безопасности на лесопилке, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Пожар в поселке начался накануне на местной пилораме, огонь с нее перекинулся на жилые дома и строения исправительной колонии.

Как установлено предварительно, к пожару привело сжигание опилок на местной лесопилке. При этом была нарушена техника безопасности, — сказал собеседник агентства.

Около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс Свердловской области.

Местные жители также предположили, что огонь пришел с пилорам. В МЧС отметили, что быстрому распространению способствовала сухая трава, порывистый ветер и отдаление водоёмов. В результате пожара сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек. В результате пожара в поселке Сосьва погиб один человек. Позже стало известно, что число сгоревших строений в поселках на Урале достигло 195, где 140 — жилые дома.