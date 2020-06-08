Стадионы, фитнес-залы и гостиницы откроются в Крыму с 15 июня

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Крыма приняли решение разрешить работу фитнес-залов, стадионов, санаториев и гостиниц с 15 июня. Об этом сообщается на сайте крымского правительства.

В указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внесены изменения. Приостановка работы не затрагивает «деятельность с 15 июня тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям». Также граждане смогут посещать для индивидуальных тренировок футбольные стадионы и занятия лёгкой атлетикой.

Также было принято решение разрешить работу с 15 июня всех санаториев и гостиниц, а не только учреждений с медицинской лицензией, как планировалось ранее. Санаторно-курортным объектам будет необходимо направить уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности.

NEWS.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По его словам, уже шестой день прирост заболеваемости в стране не превышает 2%, а в Москве 1%.Премьер напомнил, что всего в России было сделано 12,5 млн тестов на COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин считает, что российский народ сумел выдержать испытания, связанные с коронавирусом, благодаря приверженности к состраданию, взаимопомощи и милосердию.