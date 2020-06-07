Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Прирост заболеваемости коронавирусом уже шестой день подряд не превышает 2% по России, и 1% — в Москве. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, исходя из этих данных, сделал вывод о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране.

По данным на 8 июня, прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает 2%. В Москве прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%, — цитирует «Интерфакс» Мишустина.

Он добавил, что в России проведено порядка 12,5 млн тестов на коронавирус. Всего в стране зарегистрировано 40 тест-систем, более половины из которых — отечественного производства.

Как писал NEWS.ru, часть регионов Дальнего Востока приступили к снятию ограничений и постепенной отмене карантинных мер. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с главами дальневосточных регионов, министров и зампредседателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Он, в свою очередь, заявил, что решения, которые принимаются главами регионов должны быть прежде всего направлены на сохранение жизни и здоровья жителей. Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что в субъектах Дальнего Востока ситуация с коронавирусом на сегодняшний день является стабильной. Анна Попова заявила, что из 11 регионов ДФО четыре субъекта перешли на первый этап снятия ограничительных мер, ещё один — на второй этап.