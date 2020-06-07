Дальний Восток начал постепенную отмену ограничительных мер

https://static.news.ru/photo/991b4ba0-a974-11ea-9c9f-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть регионов Дальнего Востока приступили к снятию ограничений и постепенной отмене карантинных мер.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с главами дальневосточных регионов, министрами и зампредседателя правительства РФ — полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым. Он, в свою очередь, заявил, что решения, которые принимаются главами регионов, должны быть прежде всего направлены на сохранение жизни и здоровья жителей.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что в субъектах Дальнего Востока ситуация с коронавирусом на сегодняшний день является стабильной. В Камчатский край и Амурскую область направлены группы медиков, которые окажут помощь по предотвращению распространения коронавируса.

Анна Попова рассказала, что из 11 регионов ДФО четыре субъекта перешли на первый этап снятия ограничительных мер, ещё один — на второй этап.

Таким образом уже почти половина субъектов ДФО выходят на режим снятия ограничений к постепенной отмене карантинных мер, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Забайкалья планируют продлить ограничительные меры для бизнеса и населения на неопределённый срок в связи с распространением коронавируса. Об этом на заседании заявил губернатор Александр Осипов.