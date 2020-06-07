Ограничения из-за коронавируса продлят в Забайкалье на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/5e23b6be-a94b-11ea-a612-fa163e074e61_660.jpg Александр Осипов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Забайкалья планируют продлить ограничительные меры для бизнеса и населения на неопределённый срок в связи с распространением коронавируса. Об этом на заседании заявил губернатор Александр Осипов.

В частности, это связано с новыми случаями заболевания на фоне режима самоизоляции.

До тех пор, пока мы не приучимся выполнять то элементарное, что сегодня необходимо, — гигиенические требования, соблюдение (требований. — NEWS.ru) на рабочих местах, в общественных местах — до тех пор будет сохраняться рост заболевания инфицированных и будет отодвигаться время снятия ограничительных мер, — сказал Осипов.

В Забайкалье 8 июня был зафиксирован рекорд по количеству выявленных инфицированных за сутки — 83 человека. Всего в регионе зарегистрировано 1634 случая заболевания, 868 человек были выписаны по выздоровлении, 29 человек умерли.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня поручил оперативно помочь Забайкалью в ситуации с коронавирусом, которую в Минздраве признали тревожной. В тот же день Минобороны приступило к переброске полевого госпиталя.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны развернуло в Чите военный госпиталь в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Там будут лечить заразившихся COVID-19.