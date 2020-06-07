Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7945ba7e-a981-11ea-95dc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский народ сумел выдержать связанные с коронавирусом суровые испытания благодаря приверженности к состраданию, взаимопомощи и милосердию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Мы прошли и ещё проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия, — сказал Путин во время онлайн-встречи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника.

По его словам, эти нравственные нормы разделяют «абсолютное большинство граждан нашей страны».

NEWS.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о сохранении рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. По его словам, необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации.

Он напомнил, что шестые сутки подряд в России прирост заболеваемости не превышает 2%. В Москве, где было выявлено больше всего случаев инфицирования, прирост составил 1%.

NEWS.ru писал, что с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, график прогулок и пропуска, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков. Летние веранды возобновят работу с 16 числа, а с 23 июня в столице начнут работать фитнес-клубы.