Сразу семь БПЛА ударили по Орловской области

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Орловской области в ночь на 2 ноября, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты семь воздушных целей.

Ночью противник снова атаковал Орловскую область — на территории региона уничтожены семь вражеских БПЛА, — говорится в сообщении.

Как уточнил Клычков, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких зданий в Орле и хозяйственные постройки, а также автомобильный транспорт. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее под удар украинских дронов попал город Туапсе в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба региона, в результате была повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар.

Кроме того, в поселке Сосновый в Туапсинском округе Краснодарского края обломки БПЛА рухнули на жилой дом. Фрагменты дрона повредили многоквартирное здание. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют.