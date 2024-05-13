Спасение пешехода из-под микроавтобуса попало на видео Жители Мурино подняли микроавтобус, чтобы вытащить из-под него пешехода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители города Мурино Ленинградской области помогли пешеходу, которого сбил микроавтобус, сообщает Telegram-канал «Девяткино online | Мурино», опубликовав соответствующее видео. Неравнодушным гражданам пришлось поднимать машину, чтобы вытащить из-под нее пострадавшего.

Отмечается, что микроавтобус наехал на человека сегодня утром, 13 мая, когда он шел вдоль шоссе в деревню Лаврики. Сразу несколько человек бросились на помощь мужчине, приподняли автомобиль и начали вытаскивать его за ноги. Позже приехала карета скорой помощи, и пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Казани школьницу на пешеходном переходе на высокой скорости сбила иномарка. ДТП произошло на Дубравной улице, девочке сразу же пришли на помощь очевидцы и водитель автомобиля, она осталась жива и была доставлена в больницу.

До этого самосвал сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде в Челябинской области, когда тот пересекал дорогу в неположенном месте. Столкновение произошло днем 12 мая на 26-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск, грузовиком управлял мужчина 1967 года рождения. В результате аварии мальчик выжил, но получил многочисленные травмы. Представители Госавтоинспекции напомнили, что велосипедисты обязаны уступать дорогу транспорту.