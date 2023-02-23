Советник Пушилина назвал дату атаки Украины на Донбасс Советник Пушилина Гагин: украинские войска могут пытаться нанести удары по ДНР 23 февраля

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что украинские войска могут попробовать нанести удар по Донецку 23 февраля. Его слова приводит РИА Новости. Ранее о возможной активизации ВСУ в праздничные дни предупреждал и сам исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Именно к 23 февраля они должны нанести какие-то удары и получить положительный, как они считают, результат. Но как результат мы видим обстрелы мирных городов, где нет военных, мы видим поражение жилых кварталов и инфраструктуры, — сказал Гагин.

Он также добавил, что предупреждение для граждан ДНР со стороны Пушилина не выходить лишний раз на улицу является абсолютно верным.

Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ готовятся к наступлению. При этом генерал-лейтенант не стал раскрывать приблизительные даты операции.

В свою очередь глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сделал предположение, что бои, которые станут переломным моментом конфликта, начнутся в период с середины до конца весны. По его словам, Россия уже начала большое наступление.