Пушилин предупредил, что ВСУ могут чаще обстреливать ДНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска могут нарастить количество обстрелов в ближайшее время, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его мнению, причиной усиления огня являются праздники.

Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие 2–3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся, — написал Пушилин.

Врио главы ДНР уточнил, что системы ПВО переведены в усиленный режим, ведется активная батарейная и контрбатарейная борьба. При этом Пушилин рекомендовал жителям республики не выходить на улицу без необходимости.

Накануне, 21 февраля, ВСУ выпустили семь снарядов по двум населенным пунктам Глушковского районп Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в результате обстрела есть разрушения инфраструктуры, но жители не пострадали.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы РФ нашли способ противостоять американским РСЗО HIMARS на Украине. По его словам, ключом к противодействию данному вооружению оказались разведывательные беспилотники. Подтверждением своих слов Дандыкин считает уничтожение 21 февраля российскими подразделениями двух пусковых установок HIMARS в ДНР.