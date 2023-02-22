На Украине заявили о готовящемся наступлении ВСУ Генерал-лейтенант ВСУ Наев: Киев готовится к наступлению, но его сроки — тайна

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев в интервью агентству «Укринформ». При этом генерал-лейтенант не стал раскрывать приблизительные даты операции.

Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна, — сказал Наев.

Генерал-лейтенант также прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией. По его словам, Киев будет принимать меры зеркальные российским: например, если вблизи границы будет увеличена численность российских и белорусских войск, Украина сделает то же самое.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сделал предположение, что бои, которые станут переломным моментом конфликта, начнутся в период с середины до конца весны. По его словам, Россия уже начала большое наступление.

15 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна будет готова начать наступление через несколько месяцев. Он уточнил, что сроки во многом зависят от времени обучения работе с новой техникой. При этом Резников подчеркнул, что решения о возможном наступлении принимает Генштаб Украины.