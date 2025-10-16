Состояние энергетики Белгородской области получило тревожную оценку

Энергетические объекты Белгородской области получили серьезные повреждения, сообщил во время прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. Причиной масштабных разрушений стали продолжающиеся атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

По словам Гладкова, угроза новых ударов сохраняется, а уже нанесенный ущерб требует немедленных решений. В частности, по вопросу дополнительной генерации электроэнергии. Власти рассматривали возможность массовой закупки генераторов для населения за счет бюджета, однако эта идея оказалась неосуществимой.

Только в приграничных муниципальных образованиях у нас почти 200 тыс. домохозяйств. Купить 200 тыс. генераторов, развезти — невозможно, — сказал Гладков.

При этом губернатор подчеркнул, что под угрозой находится не только приграничье, а вся область. Поэтому местным властям поручено в срочном порядке проверить наличие резервных источников энергии в частных домах.

Ранее сообщалось, что инфраструктурный объект в Валуйском округе Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Как предупреждал Гладков, были возможны временные отключения электроэнергии, включая уличное освещение.