СОБР скрутил российского заммэра прямо в аэропорту

Заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука задержали в аэропорту, пишет URA.RU со ссылкой на источник. Операция проходила при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии. СК не стал опровергать задержание Токарчука, однако отказался раскрывать подробности.

Николая Токарчука задержали в аэропорту 10 августа. Какие ему предъявлены обвинения, неизвестно, — отметил источник.

Ранее была задержана начальница управления культуры Пензы. Ее подозревают в получении взятки от бизнесмена. По версии следствия, госслужащая договорилась получить от предпринимателя 690 тысяч рублей за покровительство при заключении бизнес-договоров. Чиновнице грозит до 12 лет лишения свободы.

В Херсонской области до этого взяли под стражу министра транспорта региона Александра Балышева и его заместителя Сергея Журавлева. Их дело связано с получением крупной взятки от компании, занимающейся строительством и восстановлением дорог. Отмечалось, что за покровительство фирмы Балышев и Журавлев получили несколько миллионов рублей.