Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 10:15

СОБР скрутил российского заммэра прямо в аэропорту

Заммэра Салехарда Токарчука задержали в аэропорту

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука задержали в аэропорту, пишет URA.RU со ссылкой на источник. Операция проходила при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии. СК не стал опровергать задержание Токарчука, однако отказался раскрывать подробности.

Николая Токарчука задержали в аэропорту 10 августа. Какие ему предъявлены обвинения, неизвестно, — отметил источник.

Ранее была задержана начальница управления культуры Пензы. Ее подозревают в получении взятки от бизнесмена. По версии следствия, госслужащая договорилась получить от предпринимателя 690 тысяч рублей за покровительство при заключении бизнес-договоров. Чиновнице грозит до 12 лет лишения свободы.

В Херсонской области до этого взяли под стражу министра транспорта региона Александра Балышева и его заместителя Сергея Журавлева. Их дело связано с получением крупной взятки от компании, занимающейся строительством и восстановлением дорог. Отмечалось, что за покровительство фирмы Балышев и Журавлев получили несколько миллионов рублей.

Салехард
задержания
ЯНАО
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Старейшие действующие храмы России
В Британии поставили крест на позиции Киева по территориальным уступкам
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.