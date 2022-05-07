СКР возбудил дело о геноциде после обнаружения захоронения в Подмосковье

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Главк СКР возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ (о геноциде) в связи с обнаружением в Московской области массового захоронения времён Великой Отечественной войны. Оно содержало останки более 100 человек, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, осенью 1941 года немецкие военные совершили массовое убийство пациенток психиатрической больницы в населённом пункте Микулино Лотошинского района Подмосковья. Женщины погибли от голода, отравления газом, замораживания, часть из них была расстреляна.

2 мая поисковики обнаружили захоронение на месте расстрела пациенток больницы. В нём находились останки по меньшей мере 102 человек.

В СКР отметили, что многим нацистским преступникам удалось скрыться и избежать наказания. Ведомство будет продолжать работу по установлению всех виновных, реализуя принцип неотвратимости наказания.

Вне зависимости от того, живы преступники или нет, мы примем меры для того, чтобы назвать их имена, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил три уголовных дела по фактам осквернения памятников воинам-красноармейцам в Литве. Злоумышленники обливали монументы краской и разрисовывали их.