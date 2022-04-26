СК возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников в Литве СК возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников советским воинам в Литве

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников советским воинам в Литве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным следствия, вандалы орудовали в населённом пункте Аукшткемяй Клайпедского района, а также в городах Каунас и Паланга. Злоумышленники обливали монументы краской и разрисовывали их.

Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества), — говорится в сообщении.

По данным следствия, в селе Аукшткемяй Клайпедского района вандалы разрисовали краской памятник советским воинам 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознамённой дивизии. Кроме того, на проспекте Европы в Каунасе злоумышленники облили краской монумент солдатам Красной армии.

В Паланге, на улице Витауто, был осквернён монумент в месте захоронения советских воинов. Вандалы орудовали в период до 22–23 апреля.

Ранее американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон назвал снос и осквернение памятников советским воинам-освободителям в странах Европы проявлением глупости. За неделю произошло несколько десятков таких инцидентов в ряде стран Европы, включая Германию. По мнению экспертов, подобные акты вандализма — это не просто проявление хулиганства, а часть сознательно проводимой политики в этих государствах.