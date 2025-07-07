Скандал с платной курилкой в Пулково получил неожиданное продолжение

Платную курительную комнату в петербургском аэропорту Пулково закроют на ремонт, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, причина — высокий износ помещения в связи с большим наплывом людей.

В материале отмечается, что курильщики часто опирались на стены, которые не рассчитаны на такие нагрузки, из-за чего конструкции повреждались. Теперь курительную комнату будут закрывать на ремонт.

Ранее сообщалось, что платная курительная зона в Пулково работает без конфликтов сотрудников воздушной гавани с пассажирами. В пресс-службе воздушной гавани отмечали, что опубликованное в Сети видео было снято еще до того, как доступ в курилку сделали платным, а допуск в курилку ограничивали лишь на короткие периоды. Кроме того, сотрудники Пулково организовали бесплатный выход в специально оборудованные зоны для курения на улице.

До этого стало известно, что пассажиры, застрявшие в аэропорту Пулково, выразили недовольство необходимостью платить 500 рублей за каждый поход в местную курилку. Ситуация обострилась настолько, что потребовалось вмешательство сотрудников ГБР, при этом в воздушной гавани уверяют, что сделать зону бесплатной даже на время невозможно.