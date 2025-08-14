СК раскрыл причину трагической гибели работников на Владивостокской ТЭЦ-2

Работники Владивостокской ТЭЦ-2 сорвались вниз из-за обрушения части трубы при проведении высотных работ, сообщили в пресс-службе регионального СК. По информации ведомства, которую приводит РИА Новости, по данному факту возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По предварительным данным, трое работников погибли, двое — госпитализированы.

Обрушились элементы дымовой трубы, — заявили в ведомстве.

До этого пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. По данным ведомства, на место с проверкой выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

Ранее иностранный рабочий погиб, упав с высоты 17-го этажа строящегося дома в Красноярске. По информации Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, трагедия произошла из-за неисправности механизма подъема бадьи для подачи бетона. В частности, вечером, когда 23-летний рабочий выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах строящегося ЖК, бадья начала рушиться.