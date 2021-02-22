Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве

https://static.news.ru/photo/53723cb8-6a93-11eb-bd80-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице из-за аномальных морозов.

Очень низкая температура. Период предупреждения с 01 ч. 23 февраля до 10 ч. 23 февраля, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Там отмечается, что температура в городе местами может опускаться ниже −30 градусов по Цельсию. Кроме того, с 23 по 24 февраля в Москве ожидается гололедица.

«Оранжевый» уровень означает, что погода потенциально опасна, существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальных холодах по всей России. По его словам, до 24 февраля средняя аномалия будет распространяться с западных границ России до тихоокеанского побережья. 23 февраля может стать самым холодным днём зимы.

Позднее ведущий специалист Центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец сделал прогноз о погоде в Москве. Он рассказал, что к выходным (27–28 февраля) москвичей ждёт оттепель. При этом ожидается выпадение снега, писал NEWS.ru.