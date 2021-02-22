Синоптик рассказал, когда в Москве будет оттепель

https://static.news.ru/photo/b45de61c-753d-11eb-8d17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец сделал прогноз о погоде в Москве. Он рассказал, когда в городе потеплеет.

Он отметил, что ночь на 23 февраля, как ожидается, станет самой холодной за последние 65 лет — температура может быть ниже 30 градусов по Цельсию.

Затем мороз начнёт сбавлять обороты, а к выходным (27–28 февраля. — NEWS.ru) нас ждёт околонулевая температура. Слабая оттепель, — подчеркнул он.

При этом ожидается выпадение снега. К 28 февраля столбики термометра остановятся у «слабого минуса», а 1 марта температура воздуха будет колебаться между одним и шестью градусами. Соответственно, вместе с календарной весной в город придёт похолодание, передаёт РИА Новости.

А вообще март весь холодным будет, — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальных холодах по всей России. По его словам, до 24 февраля средняя аномалия будет распространяться с западных границ России до тихоокеанского побережья. 23 февраля может стать самым холодным днём зимы, писал NEWS.ru.