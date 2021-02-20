Вильфанд рассказал об аномальных холодах по всей России

https://static.news.ru/photo/63352de4-667b-11ea-9636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На будущей неделе 23 февраля станет самым морозным днём нынешней зимы. Прогноз синоптиков в беседе с РИА Новости озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, до 24 февраля средняя аномалия будет распространяться с западных границ России до тихоокеанского побережья.

Везде отрицательная аномалия в ближайшие пять дней. Наиболее холодная она 23-го числа на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае, — сказал синоптик.

Вильфанд также уточнил, что в некоторых частях страны морозную погоду обеспечивает антициклон, а где-то — затоки холодного воздуха. Но в результате по всей стране будет холодно.

В Центральной России днём 23 февраля ожидается температура порядка минус 15–17 градусов, ночью похолодает до минус 33 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такая «мужская» погода характерна для всего центра Европейской России.

При этом в Москве в этот день будет до минус 20 градусов, ночью — минус 23–25 градусов. По области же морозы достигнут показателей минус 28 градусов, а в пониженных местах — минус 33 градуса.

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