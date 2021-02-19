Россиянам рассказали, когда придёт потепление

https://static.news.ru/photo/54265e8c-b4b1-438b-88a9-e979ec09b30f_660.jpg Исаак Левитан. Весна. Последний снег (этюд, 1895) Фото: Wikimedia Commons/Public domain

Уже в начале марта европейская часть Россия постепенно начнёт возвращаться к нормальной погоде. Аномальные морозы уйдут и температуры вернутся к своим актуальным для времени года значения.

Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дневные температуры постепенно вернутся в диапазон −5... — 2 градуса. Это, конечно, сложно назвать весной, но погоду уже будет значительно мягче.

Но прежде чем отступить, морозы в начале следующей недели ещё помучают Москву. Температура воздуха опустится на 10–13 градусов ниже климатической нормы, писал NEWS.ru.В понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днём — будет минус 12–14 градусов, по области — до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10–13 градусов ниже нормы.