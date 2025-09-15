Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:05

Синоптик раскрыл, в каком регионе России перешли на зимнюю резину

Синоптик Тишковец: жителям Республики Тыва пришлось перейти на зимнюю резину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителям Республики Тыва пришлось срочно менять летнюю резину на зимнюю, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Telegram-канал синоптика Евгения Тишковца. По его словам, в этом регионе России наблюдаются обильные снегопады и заносы на дорогах.

Особенно пострадали горные районы Тывы, уточнил Тишковец. Ранняя зима также наступила в Красноярском крае, в республиках Саха и Хакасия.

Кроме того, обильные осадки зафиксировали в Республике Алтай. Согласно данным специалистов метеостанции Кара-Тюрек, высота снежного покрова в регионе достигла восьми сантиметров.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в некоторых регионах РФ на неделе с 15 по 21 сентября ожидаются заморозки. По ее словам, такая погода ожидается в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Башкирии, Республике Алтай, Тыве, Хакасии.

