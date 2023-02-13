Группа подростков избила 15-летнюю школьницу на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Анива Сахалинской области школьники вчетвером избили 15-летнюю девочку после того, как та дала сдачи своей недоброжелательнице, передает «360». Мама пострадавшей рассказала, что дочь получила перелом со смещением, а также множество синяков и ссадин. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Хулиганство». По факту произошедшего полиция проведет проверку.

Мы хотим добиться правды, чтобы все виновные были наказаны. Такая ситуация уже не в первый раз возникает, неприязнь к дочери еще с садика пошла, — уточнила мать избитой девочки.

Женщина рассказала, что у ее дочери не сложились отношения с двумя девочками. Те подговаривали остальных детей не дружить к ней и всячески цепляться. В один из дней, когда школьница гуляла на улице, она встретила одну из недоброжелательниц в компании с другим подростком, и те решили кинуть ей под ноги петарду.

Они кинули петарду ей под ноги, стали пинать, дочка дала сдачи. Тогда одна из напавших позвонила своей сестре и друзьям, в итоге их стало четверо. Трое держали мою дочь, а самый младший мальчик бил ее палкой. В итоге дочка вырвалась и ударила его по лицу, — рассказала мать подростка.

В кабинете по делам несовершеннолетних мама мальчика, который избивал пострадавшую палкой, заявила, что та сама напала на него и разбила лицо. Правоохранители установят степень вреда здоровью потерпевшей, а также все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Московской области несколько девочек-подростков избили сверстницу и сняли процесс на видео. Группа из трех-четырех несовершеннолетних по очереди наносила девочке удары руками и ногами. Инцидент произошел в Люберцах. Прокуратура Московск­ой области начала проверку в связи со случившимся.