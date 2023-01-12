В Подмосковье группа подростков жестоко избила сверстницу

Фото: shutterstock

В Московской области несколько школьников жестоко избили сверстницу и сняли процесс на видео, сообщает «Москва 24». По предварительным данным, инцидент произошел в Люберцах.

На распространившемся ролике видно, как группа из трех-четырех несовершеннолетних по очереди наносит девочке удары руками и ногами. В какой-то момент один из подростков попросил остановить издевательства, но ровесники проигнорировали его просьбу.

В декабре двое подростков в Твери забили битой до смерти мужчину. Тело обнаружили местные жители на лестнице у входа в подвал одного из жилых домов на улице Ржевской.

Ранее СКР сообщил о задержании в Подмосковье 14-летней девочки, которая подозревается в убийстве своего шестилетнего брата. Следователи осмотрели место происшествия, а также допросили подозреваемую и родителей. Сотрудники СКР также планируют допросить учителей девочки и школьного психолога. Возбуждено уголовное дело.