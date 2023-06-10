Школьнице оторвало руку в ДТП с мотоциклом в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночью в Волховском районе Ленинградской области двое подростков на мотоцикле попали в ДТП на трассе «Кола», в результате 15-летняя девочка лишилась руки, а управлявший байком 16-летний мальчик получил переломы, сообщило издание 47news со ссылкой на дорожную полицию. Авария произошла около 00:30 в районе деревни Иссад, юный мотоциклист съехал на обочину и врезался в ограждение.

Мальчика доставили в больницу с переломами ребер и ноги, его подруга попала в реанимацию. По предварительным данным, в результате аварии у нее произошла «травматическая ампутация руки», также диагностирован перелом, ее доставили в медучреждение в состоянии шока. Предположительно, дети возвращались в Волхов с дискотеки в Сясьстрое на питбайке BSE, мальчик ехал в шлеме, девочка — без.

СУ СК России по Ленинградской области начало проверку по факту случившегося, обстоятельства ДТП выясняются. Как сообщили на сайте ведомства, угрозы жизни подростков нет, оба остаются под присмотром врачей.

Ранее в Магадане завели уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали пять подростков. Автомобиль, в котором находились несовершеннолетние, опрокинулся на трассе, в результате четверо получили различные травмы, у 17-летней девушки диагностировал перелом позвоночника.