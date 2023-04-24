Школа-интернат загорелась в Йошкар-Оле

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В здании школы-интерната для глухих и слабослышащих детей в селе Семеновка в Йошкар-Оле произошел пожар на площади 300 кв. м, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Марий Эл. Все воспитанники и педагоги успели эвакуироваться. Всего из здания вышли 76 человек — 38 детей и столько же взрослых.

В 13:31 поступило сообщение о пожаре в здании Семеновкой школы-интерната. Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место происшествия. Дальнейшая информация уточняется. Дети эвакуированы, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал и. о. прокурора Йошкар-Олы Юрий Фадеев.

24 апреля три человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Твери. Личности погибших устанавливаются, причины возгорания на данный момент неизвестны.

До этого в Санкт-Петербурге при пожаре в 7-комнатном борделе на улице Косыгина погибли две девушки, еще две пострадали. Полиция задержала четырех сотрудниц заведения и охранника. Причины возгорания они не смогли назвать, так как в момент возникновения пожара спали.