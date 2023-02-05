Baza: шестеро мобилизованных сбежали в Воронежской области

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Telegram-канала Baza сообщает, что шестеро мобилизованных граждан сбежали в Воронежской области, их текущее местоположение неизвестно. Как указывает канал, военнослужащие сошли с поезда, из-за этого усилены посты ДПС в Москве и Подмосковье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации Baza, мобилизованные вышли из поезда в Воронеже без разрешения командиров, среди разыскиваемых — мужчины в возрасте от 22 до 35 лет. Канал, ссылаясь на данные полиции, подчеркивает, что некоторые из них, вероятно, уехали в сторону Москвы на белом такси Volkswagen Polo.

Ранее Baza сообщила, что в подмосковном Подольске были задержаны восемь мобилизованных, которые уехали из Луганской области в Московскую, чтобы сдать оружие. По данным канала, их направили в одну из воинских частей Подмосковья, где они будут дожидаться решения военных следователей.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что массового ухода с боевых позиций в зоне проведения специальной военной операции не наблюдается. По его словам, служащих адаптируют к условиям, в которых они находятся, а для пресечения эксцессов нужна тонкая, спокойная, взвешенная и индивидуальная работа с людьми.