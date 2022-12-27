Baza: восемь мобилизованных покинули зону СВО и сдали оружие в Подмосковье

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковном Подольске задержаны восемь мобилизованных, которые уехали из Луганской области в Московскую, чтобы сдать оружие. По данным канала, их направили в одну из военных частей Подмосковья, где они будут дожидаться решения военных следователей.

Вечером 26 декабря восемь мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск, — пишет Baza.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что массового ухода с боевых позиций в зоне проведения специальной военной операции не наблюдается. По его словам, служащих адаптируют к условиям, в которых они находятся, а для пресечения эксцессов нужна тонкая, спокойная, взвешенная и индивидуальная работа с людьми.

Также президент заметил, что в настоящий момент из 300 тысяч мобилизованных в зоне проведения СВО находятся 150 тысяч человек. Как сказал глава государства, в дополнительной мобилизации нет смысла. длительность же СВО оправдывается достижениями, в число которых входит присоединение новых регионов к России.