Массового ухода с боевых позиций в зоне проведения специальной военной операции не наблюдается, заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания Совета по гражданскому обществу и правам человека глава государства сказал, что служащие проходят через адаптацию тех условий, в которых они находятся.