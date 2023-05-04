Семью из Иркутска заподозрили в убийстве фермера В Иркутской области задержали семейную пару по обвинению в убийстве предпринимателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области правоохранители задержали супругов, которых подозревают в убийстве руководителя крестьянско-фермерского хозяйства и ограблении его дома. Задержанные арестованы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следственным отделом по городу Черемхово СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 37-летней женщине и ее 32-летнему супругу в совершении убийства и разбоя. <...> Обвиняемые арестованы на два месяца, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 24 апреля. Сообщается, что мужчина несколько раз выстрелил в 65-летнего хозяина дома, который умер от полученных ранений. После этого подозреваемый похитил из дома ювелирные украшения и сейф, в котором хранились более 2,7 млн рублей. Супруга ждала его на улице в автомобиле. Вместе они скрылись в места преступления.

Во время обысков в доме задержанных были обнаружены несколько единиц незарегистрированного оружия, патроны, маски, бронежилеты и девять мобильных телефонов. Кроме того, следователи обнаружили в доме часть похищенного имущества.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас после четырех дней розысков был задержан подозреваемый в убийстве пяти человек. Как полагают правоохранители, им удалось задержать 38-летнего нелегального иммигранта из Мексики Франсиско Оролеза, который в минувшую пятницу расстрелял из автоматической винтовки соседей, просивших прекратить пальбу под окнами.