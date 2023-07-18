Сбежавших из тувинской больницы пациентов с сибирской язвой нашли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентов с сибирской язвой, сбежавших из больницы Кызыла, нашли в родном селе, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Предполагается, что после побега из учреждения они никого не заразили. В настоящее время пациенты находятся под присмотром врачей.

Представители регионального Министерства здравоохранения ранее заявили, что из Барун-Хемчикского медицинского центра сбежали четыре пациента, в том числе двое несовершеннолетних граждан в возрасте 17 и 11 лет. В палате они оставили расписку о том, что отказываются от лечения и уезжают. Состояние пациентов оценивается как стабильное, у них была выявлена кожная форма сибирской язвы.

Согласно данным Роспотребнадзора на начало июля, в Туве было выявлено пять случаев заражения сибирской язвой. Первый случай был зафиксирован 30 июня в селе Бижиктиг-Хая. В очаге заболевания вакцинировано 150 человек, специалисты дезинфицировали 39 тысяч квадратных километров территорий. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Bacillus anthracis. Основным резервуаром для данных бактерий являются животные.