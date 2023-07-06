Выросло число заболевших сибирской язвой Роспотребнадзор сообщил о пятом случае заболевания сибирской язвой в Туве

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В Туве выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, состояние заболевших стабильное, сообщает Роспотребнадзор. По информации ведомства, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч кв. метров территорий.

В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован ещё один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти. Состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служат внешняя среда и животные.

Первый случай заражения сибирской язвой был зафиксирован 30 июня. Житель села Бижиктиг-Хая в Туве в ночь с 23.06.2023 на 24.06.2023 находился на чабанской стоянке. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы.

В Роспотребнадзоре заявили, что угроза последующего распространения этого заболевания на территории России в настоящий момент исключена.