Раскрыты подробности заражения сибирской язвой в Туве SHOT: житель Тувы заразился сибирской язвой после разделки туши лошади, часть мяса он сварил и съел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель села Бижиктиг-Хая в Туве заразился сибирской язвой после разделки туши лошади на стоянке, часть внутренностей он сварил и съел сам, а остальное планировал продать, сообщил Telegram-канал SHOT. Позже инфицированный сам пришел в больницу.

По данным канала, 24-летний тувинец после употребления вареной конины пожаловался врачам в больнице на плохое самочувствие. Впоследствии у молодого пациента подтвердился диагноз «сибирская язва».

Как пишет SHOT, было установлено, что зараженное мясо приобрел житель Ак-Довурака, оно изъято. Согласно предварительным данным, продать остатки конины не успели.

Специалисты Роспотребнадзора сейчас обследуют всех, кто контактировал с заразившимся. В Барун-Хемчикском районе ввели карантин.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Туве не угрожает вспышка сибирской язвы. По его словам, эта бактерия практически не передается от человека к человеку, и переживать не о чем. Альтштейн отметил, что пациенту, у которого выявили инфекцию, также ничего не угрожает, поскольку заболевание лечится антибиотиками, хоть это и тяжелый недуг. А если в Туве выявят заражения животных, людям придется избегать контактов с ними, добавил специалист.