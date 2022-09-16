Губернатор Магаданской области поддержал «самомобилизацию» Губернатор Магаданской области Носов поддержал идею о «самомобилизации» регионов

Фото: kremlin.ru

Сергей Носов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале поддержал идею о «самомобилизации» регионов. Он также заявил, что сейчас нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. По словам чиновника, нужно создать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают.

Мы можем не только помочь подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах, где идет спецоперация. Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надежно работающего тыла и экономики невозможны, — заявил он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил».

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные». Губернатор Курской области Роман Старовойт также поддержал призыв главы Чечни.

Кроме того, Кадыров заявил, что будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал применять на Украине «любое вооружение». Но подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.