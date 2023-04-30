Частный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске Частный легкомоторный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку в Новосибирске, жертв нет

Фото: zstproc/t.me

Частный легкомоторный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку рядом с посадочной площадкой в Новосибирске. Экипаж воздушного судна не пострадал, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

При выполнении частного полета легкомоторное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска, — сообщили в ведомстве.

В результате жесткой посадки были повреждены кабина и шасси самолета. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения правил безопасности.

Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

На борту Cessna 172 находился только пилот, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Жертв и разрушений на земле в результате нештатной посадки нет.

26 апреля сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 рухнул в озеро в 10 километрах от Мончегорска в Мурманской области. Причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Пилоты катапультировались.

Глава региона Андрей Чибис позже подтвердил, что с летчиками все в порядке, госпитализация им не потребовалась. Ущерб инфраструктуре не был нанесен.