Пилотам разбившегося под Мурманском МиГ-31 не потребовалась госпитализация Губернатор Чибис: летчикам разбившегося МиГ-31 не понадобилась госпитализация

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

МиГ-31

Пилоты разбившегося под Мурманском истребителя МиГ-31 катапультировались на землю без травм. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис, летчиков осмотрели медики, и военнослужащим не понадобилась госпитализация. Также от падения никак не пострадала инфраструктура региона.

Летчики найдены, осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация. Что касается разрушений, то упавший самолет никакого вреда, ущерба инфраструктуре не нанес. Летчики — герои. Они отводили этот самолет от населенного пункта, с чем успешно справились, — заявил Чибис.

Военный истребитель МиГ-31 рухнул в Мурманской области в 10 километрах от Мончегорска 26 апреля. В Минобороны РФ позже подтвердили информацию о крушении, но не называли причины аварии.

Известно, что авиапроисшествие произошло во время учебного полета. Летчик-испытатель Владимир Кондауров предполагал, что причиной аварии могла стать ошибка пилотов. По его мнению, во время полета у боевой машины также могла выйти из строя система управления.