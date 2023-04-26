Стала известна возможная причина крушения МиГ-31 в Мурманской области Летчик-испытатель Кондауров: пилоты МиГ-31 могли совершить ошибку

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Причиной крушения МиГ-31 в Мурманской области могла стать ошибка пилотов, предположил в беседе с NEWS.ru летчик-испытатель Владимир Кондауров. По его мнению, во время полета у боевой машины также могла выйти из строя система управления.

У этого самолета два отличных двигателя, они не могли оба выйти из строя. При наличии хорошей погоды могу предположить, что ошибку совершили пилоты. Уже были случаи, когда при контрманеврировании теряют скорость и сваливаются в штопор. Если брать в расчет отказ техники, возможно, система управления вышла из строя, — рассказал Кондауров.

Минобороны России подтвердило 26 апреля факт падения истребителя МиГ-31 в Мурманской области. По данным ведомства, самолет потерпел крушение при выполнении учебного полета. Также сообщается, что боевая машина упала в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В распоряжении NEWS.ru оказалось видео, на котором видно, как оба летчика истребителя МиГ-31 катапультируются из самолета. Перед этим пилоты около минуты пытались спасти горящую машину.