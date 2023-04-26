Минобороны России подтвердило падение Миг-31 в Мурманской области

Минобороны России подтвердило РИА Новости факт падения истребителя МиГ-31 в Мурманской области. По данным ведомства, самолет потерпел крушение при выполнении учебного полета. Также сообщается, что боевая машина упал в безлюдном месте.

Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

6 апреля при выполнении планового учебного полета в Мурманской области потерпел аварию истребитель Миг-31. Самолет упал в безлюдном месте, — говорится в сообщении.

26 апреля в Мурманской области в Мончегорске появилась информацию о возможном падении военного самолета. По данным РЕН ТВ, пилоты катапультировались и зацепились за ветки.

20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. Камера зафиксировала прилет неизвестного объекта. На кадрах видно, как освещенная улица на мгновение темнеет, после чего слышны громкие шум и свист. Через несколько секунд раздается звук взрыва, видна сопровождавшая его вспышка.

В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.