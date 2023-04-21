Минобороны РФ назвало причину взрыва в Белгороде Минобороны РФ: на Белгород упал боеприпас с самолета Су-34

Минобороны России назвало причину взрыва в Белгороде. По данным ведомства, из-за нештатной ситуации на город упал авиационный боеприпас с пролетавшего над ним сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС.

20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что повреждения получили жилые строения, но жертв нет. Началось расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что момент взрыва, который произошел в Белгороде вечером 20 апреля, попал на видео. Камера зафиксировала прилет неизвестного объекта. На кадрах видно, как освещенная улица на мгновение темнеет, после чего слышны громкие шум и свист. Через несколько секунд раздается звук взрыва, видна сопровождавшая его вспышка.