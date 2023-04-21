Число пострадавших при взрыве в Белгороде возросло до трех Гладков: при взрыве в Белгороде пострадали три человека

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего накануне в Белгороде, возросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Ранее было известно о двух пострадавших.

Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей, — пояснил глава региона.

Он добавил, что городские власти решили перестраховаться и полностью расселили жильцов из получившего повреждения дома. Тех из них, кто не имел возможности уехать к родственникам, разместили в гостинице. Гладков заверил, что в ближайшее время будет проведена строительная экспертиза дома и подготовлена проектно-сметная документация для максимально быстрого начала восстановительных работ.

Взрыв на перекрестке одной из центральных улиц Белгорода прогремел накануне вечером. В результате образовалась воронка радиусом 20 метров, получил повреждения многоквартирный дом, линия электропередач и несколько автомобилей.

В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего стала нештатная ситуация – на город упал авиационный боеприпас с пролетавшего над ним сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС.