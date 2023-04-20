Момент взрыва в Белгороде попал на видео

Момент взрыва, который произошел в Белгороде вечером 20 апреля, попал на видео. Камера зафиксировала прилет неизвестного объекта. Ролик публикует Telegram-канал NEWS.ru.

На кадрах видно, как освещенная улица на мгновение темнеет, после чего слышны громкие шум и свист. Через несколько секунд раздается звук взрыва, видна сопровождавшая его вспышка. После этого начинают работать сигнализации автомобилей.

Вечером 20 апреля Telegram-канал Baza сообщил о появлении гигантской воронки на улице Ватутина в Белгороде. По его данным, был слышен взрыв, из-за которого «повреждена часть дома по улице Шаландина».

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт взрыва в городе. По словам главы региона, в результате происшествия на одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 метров. Также были повреждены несколько автомобилей, в расположенном рядом с местом взрыва доме были выбиты стекла в ряде квартир, взрывная волна повалила линии электропередач.

По имеющимся данным, пострадавших нет.