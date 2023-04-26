Под Мурманском упал военный самолет

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сверхзвуковой самолет МиГ-31

Военный самолет МиГ-31 рухнул в Мурманской области в 10 километрах от города Мончегорска из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По предварительным данным, сверхзвуковой истребитель с загоревшимся двигателем упал в озеро, пилоты катапультировались.

Собеседник ТАСС уточнил, что двух парашютистов видели в районе возможного падения борта — острова Риж-Губа. На поиски пилотов отправились спасатели.

У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро. Пилоты, вероятно, катапультировались. Очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов, — рассказал журналистам источник.

20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.