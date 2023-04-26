Появилось видео катапультирования пилотов МиГ-31 в Мурманской области

В распоряжении NEWS.ru оказалось видео, на котором видно, как оба летчика истребителя МиГ-31 катапультируются из воздушного судна в Мурманской области. Перед этим пилоты около минуты пытались спасти горящую машину. В Минобороны России ранее подтвердили падение самолета.

По данным Минобороны, истребитель упал в безлюдном месте. Оба пилота были эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как рассказал источник ТАСС, сверхзвуковой самолет с загоревшимся двигателем упал в озеро, летчики приземлились в районе острова Риж-Губа.

20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. Камера зафиксировала прилет неизвестного объекта. На кадрах видно, как освещенная улица на мгновение темнеет, после чего слышны громкие шум и свист. Через несколько секунд раздается звук взрыва, видна сопровождавшая его вспышка.

В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.