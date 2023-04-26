Рухнул в озеро: почему загорелся МиГ-31, что с пилотами? Сверхзвуковой истребитель потерпел крушение близ Мончегорска в Мурманской области

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

26 апреля сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 рухнул в Мурманской области в 10 километрах от Мончегорска. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как горящая боевая машина на полной скорости стала терять высоту. В Минобороны РФ позже подтвердили информацию о крушении. Все подробности инцидента — в материале NEWS.ru

Что произошло с МиГ-31

По данным военного ведомства, самолет потерпел крушение при выполнении учебного полета. В ходе планового полета у истребителя загорелся один из двигателей. Боевая машина упал в безлюдном месте. Оба летчика смогли катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Возможные причины аварии в ведомстве пока не называли.

В распоряжении NEWS.ru оказалось видео, на котором видно, как оба летчика МиГ-31 катапультируются из воздушного судна. Перед этим пилоты около минуты пытались выправить курс горящей машины.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что летчикам не потребовалась госпитализация. Он также добавил, что упавший самолет никакого ущерба не нанес инфраструктуре на земле.

Летчики найдены, осмотрены врачами, их жизни вне опасности, к счастью, даже не потребовалась госпитализация, — сказал глава региона.

Что говорят очевидцы

Как рассказали «Ленте.ру» местные жители, летчики, оставаясь на борту горящего судна, пытались увести его как можно дальше от города.

Вообще огромная благодарность пилоту. Я услышал громкий хлопок, поднял голову и увидел самолет весь в огне, он, видимо, как раз тогда взорвался. Пилот управлял уже горящим самолетом, вел его куда-то за гору, не знаю, как у него смелости хватило. Потом два человека выпрыгнули, были видны две белые точки, самолет сразу после этого начало мотылять, и он упал, — поделился местный житель.

По словам другой собеседницы, она услышала громкий гул и увидела в небе падающий боевой самолет.

Потом в какой-то момент его начало крутить в воздухе, и он упал. Видела, как две точки отделились, наверное, экипаж катапультировался, — рассказала она.

Другие очевидцы поведали RT, что видели, как самолет упал рядом с озером Имандра в поселке Риж-Губа. В этом районе располагается туристическая база.

У нас рядом с озером Имандра в поселке Риж-Губа есть что-то вроде турбазы, и там пирс около нее. Обломки не горят, так как упали в воду. Слава богу, никто не пострадал, — рассказала сотрудница турбазы.

По словам другого очевидца, корпус самолета пробил лед и теперь лежит на дне озера. Свидетель происшествия рассказал, что видел белые парашюты катапультировавшихся пилотов. При этом в соцсетях ранее писали, что они могли застрять в ветках деревьев.

Мы находимся на пригорке, и я видел визуально их белые парашюты вдалеке на деревьях — там у нас горы небольшие и лес. В округе летает вертолет, ищут. Подобраться там будет к деревьям непросто — снега в этих местах до сих пор по пояс, — добавил собеседник RT.

По данным Telegram-канала Mash, летчики при катапультировании приземлились на дерево и смогли самостоятельно с него слезть.

Причины падения

Летчик-испытатель Владимир Кондауров предположил, что причиной крушения самолета стала ошибка пилотов. По его мнению, во время полета у боевой машины также могла выйти из строя система управления.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что МиГ-31 мог упасть из-за помпажа двигателя. О том, что истребитель мог разбиться из-за неисправности двигателя, также пишут «Известия». По сведениям издания, катапультировавшихся пилотов нашли возле садоводства Березка.