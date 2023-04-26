Названа предварительная причина крушения МиГ-31 SHOT: к крушению истребителя МиГ-31 мог привести помпаж двигателя

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Причиной крушения сверхзвукового истребителя МиГ-31 в Мурманской области мог стать помпаж двигателя, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Минобороны России подтвердило информацию о падении самолета, однако возможные причины аварии в ведомстве пока не называли.

О том, что истребитель мог разбиться из-за неисправности двигателя, сообщают также «Известия». Другие подробности катастрофы пока не приводятся. По сведениям издания, катапультировавшихся пилотов нашли возле садоводства Березка. По предварительным данным, они не пострадали.

Летчик-испытатель Владимир Кондауров в беседе с NEWS.ru высказал иное мнение. По его словам, у истребителя два отличных двигателя, и они не могли выйти из строя. Эксперт предположил, что могла возникнуть проблема в системе управления, или же летчики допустили ошибку при пилотировании.

Крушение произошло в 10 километрах от города Мончегорск. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что истребитель перед падением горел. В Минобороны России уточнили, что МиГ-31 разбился при выполнении планового учебного полета. Истребитель рухнул в безлюдном месте.